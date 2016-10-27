Выборы в США могут привести к обвалу рубля

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Для российского рубля наступают интересные времена. Как сообщает Report со ссылкой на Investing.com, на первый взгляд, российская валюта укрепилась более чем на 20% по отношению к доллару с начала года на фоне роста цен на нефть, высоких процентных ставок и снижения волатильности. По мнению валютного стратега JPMorgan Chase&Co Нади Казаковой, по контрасту с валютами развитых стран, предлагающими низкий уровень доходности, рубль выглядит привлекательно для инвесторов и спекулянтов.

Американские хедж-фонды и банки закрыли максимальное с 2012 года количество коротких позиций (шортов или ставок на понижение) по курсу рубля. Об этом свидетельствует информация, размещенная в прошлую пятницу на сайте Комиссии по фьючерсной торговле США (CFTC). Последние данные CFTC отражают ситуацию на 18 октября. За отчетную неделю спекулянты в США свернули ставки на ослабление рубля, эквивалентные 33 млрд рублей (524 млн долларов). Тем временем чистая длинная позиция обновила рекорд, достигнув 31,9 тыс. контрактов. Неделей ранее было 17,7 тыс.

Учитывая преобладающие длинные позиции по рублю, российская валюта становится более уязвимой к коррекции в том случае, если настроения на рынке существенно ухудшатся, предупреждают аналитики. Так, падение цены на нефть или ухудшение геополитической ситуации могут легко привести к резкому закрытию длинных позиций по рублю.

По мнению Нади Казаковой, катализатором падения российской валюты могут стать и выборы в США. Победа Хиллари Клинтон может означать более жесткую позицию в отношении России. Дополнительное давление на рубль может возникнуть в декабре в связи с крупными выплатами по внешнему долгу компаниями и банками в общем размере 17 млрд долларов, что может заставить корпоративных клиентов покупать валюту заранее.

Аналитическая группа Report считает, что в случае победы на выборах Дональда Трампа, рубль сначала начнет укрепляться, но потом покажет резкое снижение. Не исключено, что к концу года курс доллара в России составит 70,0 RUB/USD, а в 2017 году достигнет 100,0 RUB/USD.