ВВП Великобритании сократится на 8% в результате Brexit

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Выход Великобритании из Евросоюза без сделки с Брюсселем приведет к падению ВВП почти на 8%, потере тысяч рабочих мест.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на Конфедерацию британской промышленности (КБП).

Объединение ведущих предпринимателей Соединенного Королевства обнародовало эти данные в преддверии намеченного на 15 января голосования по проекту соглашения об условиях Brexit в Палате общин британского парламента.

Британский Центробанк также не исключил в случае "жесткого" Brexit падения курса британского фунта стерлингов на 25%, хаоса на границах и потерей всех имеющихся у Великобритании как у члена ЕС торговых соглашений с другими странами. При данном варианте к 2023 году ВВП страны будет на 8% ниже, чем предусматривают последние прогнозы банка.