Ввозимые в Азербайджан лекарства подешевели

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В январе-июне этого года цены на импортируемую в Азербайджан фармацевтическую продукцию снизились на 20% в годовом сравнении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно данным, в первом полугодии средняя цена за тонну ввезенных фармацевтических товаров составила 16,46 тысяч долларов США, тогда как в аналогичном периоде прошлого года этот показатель был равен 20,64 тысяч долларов США.

Отметим, что за 6 месяцев текущего года в Азербайджан было импортировано 5 278,18 тонн фармацевтической продукции на 86 866,16 тысячи долларов США. А в 2016 году объем поставок составил 498,74 тонн на сумму 92 868,59 тысяч долларов. Таким образом, в количественном выражении импорт фармацевтических товаров увеличился на 17,33%, а в стоимостном выражении сократился на 6,46%.

На фармацевтические товары пришлось 2,55% всего экспорта в страну.