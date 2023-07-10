Вугар Байрамов: 76% выдаваемых кредитов приходятся на Баку

В Азербайджане 76% выдаиваемых коммерческими банками кредитов приходятся на Баку, в то время как в регионах кредиты недоступны.

В Азербайджане 76% выдаваемых коммерческими банками кредитов приходятся на Баку, в то время как в регионах кредиты недоступны.

Как сообщает Report, об этом член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов сказал на проходящей в Баку научно-практической конференции "Успешные пути решения банковских споров".

"В регионах уровень доступности кредитов для предпринимателей низок. Кредитные возможности за пределами столицы используются недостаточно эффективно", - сказал он.

По словам депутата, также вызывает беспокойство стремительный рост потребительского кредитования в Азербайджане: "За 5 месяцев текущего года в стране выдано более 9 млрд манатов потребительских и ипотечных кредитов. Чем большую значимость мы придаем потребительским кредитам, тем больше создаем почву для споров".