ВТО разрешила США обложить пошлинами товары ЕС почти на $7,5 млрд

Орган по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации (ВТО) разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании корпорации Airbus.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник в Женеве на основе анонимности торговый представитель, знакомый с данным досье.

"Орган по разрешению споров одобрил сегодня, 14 октября, просьбу Соединенных Штатов, касающуюся согласия на введение ответных мер в отношении Европейского союза и четырех стран - членов ЕС (Франция, Германия, Испания и Соединенное Королевство)", - отметил он.

2 октября решение в пользу США по тяжбе с ЕС вокруг Airbus принял арбитраж ВТО. Тяжба по субсидированию государствами Евросоюза Airbus тянется с 2004 года. Вашингтон пожаловался на практику субсидий этой авиастроительной компании со стороны Великобритании, Германии, Испании и Франции.