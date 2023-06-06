О нас

Всемирный банк спрогнозировал замедление роста мировой экономики до 2,1% в этом году

Всемирный банк спрогнозировал замедление роста мировой экономики до 2,1% в этом году Темпы роста мировой экономики снизятся в текущем году до 2,1% в свете повышения процентных ставок и финансовых рисков.
Финансы
6 июня 2023 г. 18:15
Всемирный банк спрогнозировал замедление роста мировой экономики до 2,1% в этом году

Темпы роста мировой экономики снизятся в текущем году до 2,1% в свете повышения процентных ставок и финансовых рисков.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такие прогнозы приводятся в опубликованном сегодня июньском докладе Всемирного банка (ВБ) "Перспективы развития мировой экономики".

"Темпы роста мировой экономики, согласно прогнозам, в 2023 году снизятся до 2,1% по сравнению с 3,1% в 2022 году, - отмечают специалисты банка. - В государствах с формирующимся рынком и развивающихся экономиках, за исключением Китая, ожидается замедление роста до 2,9% по сравнению с 4,1% в прошлом году. Данные прогнозы отражают широкий пересмотр оценок в сторону понижения. Оценки роста были пересмотрены в сторону понижения по 70% стран с формирующимся рынком и развивающихся экономик и почти по всем государствам с развитой экономикой".

В январе этого года ВБ представил прогноз, согласно которому темпы роста мировой экономики снизятся в текущем году до 1,7% в свете ужесточения рядом стран кредитно-денежной политики и перебоев в цепочках поставок. Специалисты банка тогда отмечали, что есть риск глобальной рецессии в случае новых потрясений.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Стали известны законопроекты, не вынесенные на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса
Стали известны законопроекты, не вынесенные на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса
6 июня 2023 г. 16:59
Эксперт: Встречи лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве Запада и Востока обнадеживают
Эксперт: Встречи лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве Запада и Востока обнадеживают
5 июня 2023 г. 14:44
Эксперт: Роль Азербайджана как транзитной страны для голубого топлива будет возрастать
Эксперт: Роль Азербайджана как транзитной страны для голубого топлива будет возрастать
2 июня 2023 г. 17:15
Лоуренс Броерс: Усилия США по нормализации азербайджано-армянских отношений стали более активными
Лоуренс Броерс: Усилия США по нормализации азербайджано-армянских отношений стали более активными
2 июня 2023 г. 14:51
Советник президента Литвы: Солнечная энергетика – новый этап взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном
Советник президента Литвы: Солнечная энергетика – новый этап взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном
1 июня 2023 г. 10:30
Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
31 мая 2023 г. 13:56
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
27 мая 2023 г. 12:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi