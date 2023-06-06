Всемирный банк спрогнозировал замедление роста мировой экономики до 2,1% в этом году

Темпы роста мировой экономики снизятся в текущем году до 2,1% в свете повышения процентных ставок и финансовых рисков.

Темпы роста мировой экономики снизятся в текущем году до 2,1% в свете повышения процентных ставок и финансовых рисков.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такие прогнозы приводятся в опубликованном сегодня июньском докладе Всемирного банка (ВБ) "Перспективы развития мировой экономики".

"Темпы роста мировой экономики, согласно прогнозам, в 2023 году снизятся до 2,1% по сравнению с 3,1% в 2022 году, - отмечают специалисты банка. - В государствах с формирующимся рынком и развивающихся экономиках, за исключением Китая, ожидается замедление роста до 2,9% по сравнению с 4,1% в прошлом году. Данные прогнозы отражают широкий пересмотр оценок в сторону понижения. Оценки роста были пересмотрены в сторону понижения по 70% стран с формирующимся рынком и развивающихся экономик и почти по всем государствам с развитой экономикой".

В январе этого года ВБ представил прогноз, согласно которому темпы роста мировой экономики снизятся в текущем году до 1,7% в свете ужесточения рядом стран кредитно-денежной политики и перебоев в цепочках поставок. Специалисты банка тогда отмечали, что есть риск глобальной рецессии в случае новых потрясений.