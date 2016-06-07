​Всемирный банк отправит менеджера по Азербайджану в Африку

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ К концу июня истекает срок полномочий главы азербайджанского представительства Всемирного банка (ВБ) Ларисы Лещенко. По полученной Report информации, представитель ВБ продолжит деятельность в Либерии (Западная Африка).

Л.Лещенко приступит к своим обязанностям в Либерии в конце лета-начале осени. Предварительно планируется ее деятельность в этой стране в течение трех лет.

Напомним, что Л.Лещенко являлась главой азербайджанского представительства ВБ с 2012 года. После завершения трехлетнего срока пребывания на данном посту в соответствии с практикой ВБ срок ее полномочий был продлен еще на год.