Всемирный банк назвал основные риски для глобальной экономики в 2018 году

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Восстановление обрабатывающей промышленности, инвестиций и торговли будет способствовать росту мировой экономики на 3,1% в этом году.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, об этом говорится в обзоре Всемирного банка "Глобальные экономические перспективы". В июне банк прогнозировал рост на 2,9% в 2018 году.

Однако эксперты предупредили, что демографические факторы, недостаток инвестиций, замедление роста производительности и ужесточение денежно-кредитной политики ограничивают дальнейший экономический подъем, пишет Financial Times.

Всемирный банк предупредил, что ускорение роста мировой экономики будет временным, если правительства не проведут структурные реформы для повышения долгосрочного потенциала роста.

Рост развитых экономик, как ожидается, замедлится в ближайшие годы, поскольку они приближаются к полной занятости, а центробанки повышают ставки, чтобы сдержать инфляцию. По оценкам банка, рост в развитых странах замедлится с 2,3% в прошлом году до 2,2% в этом году и до 1,7% к 2020 г.

Помимо опасений относительно долгосрочного роста мировой экономики, Всемирный банк указал на риски в краткосрочной перспективе. Среди этих рисков - внезапный рост низкой стоимости заимствований в результате более быстрого, чем ожидалось, повышения ставок ФРС США и других центробанков или из-за усиления опасений по поводу растущих рынков капитала. Протекционизм и вызванное им замедление роста мировой торговли также остаются в числе рисков.