Morgan Stanley: восстановление мировой экономики не остановит даже вторая волна эпидемии

Экономисты американского инвестиционного банка Morgan Stanley считают, что даже в случае прихода второй волны коронавируса COVID-19 она не нанесет крупного ущерба экономике крупнейших стран Азии и мировой экономике.

Как передает Report, в эфире телеканала CNBC экономист Morgan Stanley Дейи Тан заявила: «В настоящее время мы не ждем, что вторая волна (эпидемии) может привести к новому витку значительного падения глобальной экономики или азиатских экономик».

По ее мнению, особенно это относится к экономике таких ведущих стран Азии, как Китай, Южная Корея, Тайвань, где власти и бизнес уже приспособились к тому, как себя вести. В этих странах постепенное ослабление ограничений началось еще с апреля и, хотя с тех пор в некоторые дни отмечался рост числа новых зараженных, «если смотреть более общую картину, наблюдается тренд на то, что ситуация становится более управляемой по сравнению с тем, что мы видели раньше»,— считает экономист Morgan Stanley.