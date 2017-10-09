Внешние обязательства коммерческих банков Азербайджана сократились на 10% в долларовом эквиваленте

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Объем совокупных внешних обязательств коммерческих банков Азербайджана по состоянию на 1 сентября 2017 года составил 6 428,3 млн манатов.

Как передает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), по сравнению с показателем на 1 августа объем обязательств снизился на 462,7 млн манатов или 6,71%. В годовом исчислении внешние обязательства коммерческих банков снизились на 31,3 млн манатов или 0,48%.

Аналитическая группа агентства Report сообщает, что в долларовом эквиваленте внешние обязательства на 1 сентября составили 3 779,1 млн, на 1 августа - 4 051 млн долларов. То есть внешние обязательства за один месяц в долларовом эквиваленте сократились на 271,9 млн долларов или 6,71%.

Отметим, что рекордное значение этого показателя было зафиксировано в январе этого года на уровне 8 071,7 млн манатов или 4 211,7 млн долларов. То есть в реальном выражении внешние обязательства банковского сектора показали снижение на 439,3 млн долларов или 10,43% с начала года.