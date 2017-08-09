Внешние обязательства азербайджанских банков продолжают сокращаться

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Объем совокупных внешних обязательств коммерческих банков Азербайджана по состоянию на 1 июля 2017 года составил 6 800,4 млн манатов.

Как передает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), по сравнению с показателем на 1 июня объем обязательств сократился на 28,8 млн манатов или 0,42%. В годовом исчислении внешние обязательства коммерческих банков увеличились на 174,6 млн манатов или 2,64%. Отметим, что этот показатель сокращается 5 месяцев подряд.

Аналитическая группа Report полагает, что процесс постепенного сокращения внешних обязательств коммерческих банков продолжится на фоне стабилизации курса маната. В долларовом эквиваленте внешние обязательства на 1 июля составили 3 995,3 млн. На 1 июня этот показатель был равен 4 012,5 млн долларов. То есть внешние обязательства в долларовом эквиваленте сократились на 17,2 млн долларов или 0,43%.

Отметим, что рекордное значение этого показателя было зафиксировано в январе этого года на уровне 8 071,7 млн манатов или 4 211,7 млн долларов. То есть в реальном выражении внешние обязательства банковского сектора показали снижение на 216,4 млн долларов или 5,14% с начала года.