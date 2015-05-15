Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Внесены поправки в правила в связи с капитальными резервами Центробанка Азербайджана, определены новые обязательства. В связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса вынесен на обсуждение проект по дополнениям и поправкам к закону "О Центральном банке Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, согласно предложенной поправке к статье 10.3 Закона, капитальные резервы больше не будут определяться в размере 15 процентов от выпущенной в обращение наличной национальной валюты. Взамен этого, они будут формироваться за счет отчислений из прибыли отчетного года с условием не меньше уставного капитала.

Кроме того, в закон будет добавлена статья 13.2: "Убытки, образовавшиеся к концу года от переоценки активов и пассивов в иностранной валюте и золоте, будут покрываться за счет капитальных резервов Центробанка".

В то же время, согласно поправке к статье 14.2, возникший в результате деятельности Центробанка недостаток капитала будет возмещаться с отсрочкой на один год за счет выпущенных государством ценных бумаг.

В заключение законопроект был единогласно принят.