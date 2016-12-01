Внедрение обязательного медицинского страхования в Азербайджане начнется в 2018 году

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ "В 2018 году ожидается внедрение обязательного медицинского страхования. Чем раньше это произойдет, тем быстрее начнет расти уровень медицинского обслуживания. Успехи в сфере здравоохранения любой страны являются заслугой обязательного медицинского страхования".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов.

"Госбюджет не должен брать на себя всю нагрузку по обязательному медицинскому страхованию. Есть много других источников. Министерство здравоохранения и другие структуры совместно с министерством финансов должны разработать план мероприятий. Есть уязвимые группы населения, и государство должно взять на себя их медицинское страхование", - сказал А.Амирасланов.

Он отметил, что из госбюджета выделена определенная сумма для Госагентства по обязательному медицинскому страхованию: "29 ноября президент подписал указ по обязательному медицинскому страхованию, в котором нашел отражение механизм страхования. Пилотные проекты планируется реализовать в следующем году в Евлахе и Мингячевире. На это выделено 10 млн манатов. Уверен, что они будут успешно реализованы".