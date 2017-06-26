Власти Италии выделили 19 млрд долларов на спасение двух банков

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Власти Италии готовы потратить до 17 млрд евро (19 млрд долларов) для закрытия двух региональных банков в рамках сделки по передаче лучших активов кредиторов банку Intesa Sanpaolo за номинальную сумму.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика.

Veneto Banca и Banca Popolare di Vicenza являются кредиторами среднего размера в Венето, процветающем регионе на северо-востоке Италии. Оба банка находились в плачевном состоянии в течение нескольких лет, несмотря на усилия по укреплению капитала и восстановлению их здоровья.

Чуть раньше Европейский центральный банк (ЕЦБ) заявил, что пара должна была потерпеть неудачу из-за неоднократного нарушения требований регулятора к достаточности капитала. Это заложило основу для правительственного вмешательства, которое будет включать в себя разделение Veneto Banca и Banca Popolare di Vicenza на "хорошие" и "плохие" активы.

Выделяемые 17 млрд евро пойдут на закрытие "плохих" кредитов, а также на покрытие юридического риска, реструктуризацию оставшегося банка и оплату расходов на кадровые вопросы, связанные с разделением двух банков на "хороший" и "плохой". Intesa получит 5,2 млрд евро (6,24 млрд долларов), а 12 млрд (13,44 млрд долларов) будут потрачены на государственные гарантии, включая защиту Intesa от любого негативного воздействия на его коэффициент достаточности капитала, возникшие в результате приобретения.