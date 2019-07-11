Владельцы облигаций SOCAR получат очередные проценты на следующей неделе

Одиннадцатая по счету и третья за 2019 год выплата процентов по облигациям SOCAR состоится 17 июля. Общий доход владельцев облигаций составит 13,750 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Capital, на счет Национального депозитария в ЦБА уже переведено 1,25 млн долларов в расчете 12,5 долларов за каждую облигацию.

Основной особенностью облигаций SOCAR является гарантия выкупа по номинальной цене, высокая ликвидность, простота операций купли-продажи и выплата процентов в соответствии с графиком.

Общий объем вторичных рыночных операций по облигациям превысил 175 млн долларов. Это самые покупаемые корпоративные ценные бумаги на Бакинской фондовой бирже – в первой половине года по ним заключено 232, за весь период совершена 1 791 сделка.

Пятилетние облигации можно приобрести в центрах службы ASAN №1 и 5. Более половины общих процентных выплат займов SOCAR будет завершена 17 июля и к концу срока обращения общий доход владельцев составит 25 млн долларов.