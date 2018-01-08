Владельцы облигаций SOCAR взяли льготный кредит на 11,6 млн долларов

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В 2017 году операции с облигациями SOCAR на рынке ценных бумаг Азербайджана достигли рекордного уровня.

Как сообщили Report из компании PSG Capital, маркет-мейкера облигаций, в прошлом году на вторичном рынке куплено 89 230 облигаций SOCAR, объем операций с облигациями SOCAR составил 89,5 млн долларов.

На сегодняшний день общий объем сделок с облигациями SOCAR достиг в общей сложности 122,6 млн долларов.

Сделки с облигациями SOCAR (2017 г.) Количество торгуемых облигаций 89 230 Объем (млн долларов) 89 535 626

Вторичный рынок облигаций (2017 г.), млн долларов SOCAR 89 535 626 66,8% Прочие корпоративные 16 972 518 12,6% Государственные 27 516 320 20,6% Всего 134 024 464 100%

Рынок репо (2017 г., доллар) Облигации SOCAR 13 контрактов репо 11 692 646 57% Прочие облигации 20 контрактов репо 8 704 496 43% Всего 20 397 142 100%

Следует отметить, что в 2017 году на рынке ценных бумаг Азербайджана объем сделок по всем облигациям (за исключением ипотечных) составил 134 млн манатов. Иными словами, облигации SOCAR составили 66,8% рынка.В компании сообщили, что в 2017 году облигации SOCAR были наиболее активно торгуемыми ценными бумагами на вторичном рынке: "В прошлом году 86,5% сделок по купле-продаже ценных бумаг пришлось на облигации SOCAR. Большой интерес как физических, так и юридических лиц к облигациям привел к их подорожанию. Цена облигаций в прошлом году менялась в пределах 1 000-1 023 долларов, и выросла до 1030 долларов к концу года". Отмечено, что операциям репо с облигациями SOCAR дан старт в ноябре прошлого года.Операции репо позволяют держателям облигаций получать льготные кредиты (3,5-4% годовых) под залог ценных бумаг. Их владельцам не нужно продавать свои облигации, так как они могут в любое время привлечь требуемые средства с использованием операций репо: "Другая привлекательная черта операций репо - это процентная ставка. Поскольку доходность облигации составляет 5% годовых, те, кто привлекает кредиты в рамках операций репо, продолжают получать доход. В результате этого преимущества держатели облигаций проявили большой интерес к операциям репо. Объем операций репо с облигациями SOCAR в короткие сроки превысил 11,6 млн долларов. Более половины всех операций репо на рынке ценных бумаг приходится на облигации SOCAR. Данные операции осуществлялись как юридическими, так и физическими лицами".

Отмечено, что в 2017 году четырежды произведены выплаты процентов по облигациям SOCAR (17 января, 17 апреля, 17 июля и 17 октября). Общая сумма доходов держателей облигаций составила 5 млн долларов. В 2018 году владельцы также получат 5 млн долларов. Первая выплата процентов состоится в январе.

Напомним, что годовая доходность облигаций номинальной стоимостью 1 000 долларов США составляет 5% или 50 долларов в год. Выплаты процентов осуществляются 4 раза в год, раз в три месяца.