Владельцы карт Bank VTB (Azerbaijan) получат дополнительный доход

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Bank VTB (Azerbaijan) расширяет возможности карты "Баку-Москва".

Как сообщает Report со ссылкой на банк, согласно обновленным условиям, карта может приносить дополнительный доход владельцу, позволяет открыть счет в различной валюте, а Cash Back будет зачисляться на карту независимо от страны использования.

Теперь владельцам карты "Баку-Москва" будут начисляться проценты на остаток по счету. При этом процентная ставка на остаток по счету варьируется от 0,5% до 4,5% в зависимости от валюты карты – по новым условиям, карту можно открыть в манатах, рублях, долларах и евро.

Еще одно изменение касается функции Cash Back: теперь получить его по безналичным операциям в размере 0,5% от потраченной суммы возможно не только в России, но и в любой другой стране мира.

Карта "Баку-Москва" - это дебетовая карта со сроком действия 24 или 36 месяцев (по выбору клиента), предназначенная как для совершения безналичных платежей и снятия наличных, так и для накопления денежных средств.