Вкладчикам 10 закрытых банков Азербайджана компенсировано 629 млн манатов

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) продолжает выплату компенсаций застрахованным вкладчикам 10 коммерческих банков, лицензии которых были аннулированы в этом году.

Как сообщает Report со ссылкой на ADIF, на данный момент общая сумма компенсаций по этим банкам составляет в целом 629,193 млн манатов.

Так, вкладчикам ОАО Parabank выплачено 34,591 млн манатов, ОАО Zaminbank – 51,034 млн манатов, ОАО Kredobank – 26,136 млн манатов, ОАО Dekabank – 2,887 млн манатов, ОАО Atrabank – 14,14 млн манатов, ОАО Кавказский банк развития – 1,88 млн манатов, ОАО Bank of Azerbaijan – 24,117 млн манатов, ОАО Gencebank - 969 тыс. манатов, ОАО Texnikabank - 119,978 млн манатов, ЗАО Bank Standard - 353,545 млн манатов.