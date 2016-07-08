​Ведущая лизинговая компания Азербайджана готовится к ребрендингу

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Ведущая лизинговая компания Азербайджана Joint Leasing готовится к ребрендингу. Как сообщает Report, это связано с заменой ее основного акционера. Так, в начале текущего года Международный банк Азербайджана (МБА) выкупил у британской компании DH Leasing Ltd. 52,4%-ный пакет акций Joint Leasing, став единоличным владельцем компании.

После ребрендинга компания продолжит деятельность под названием Международной лизинговой компании.

История создания компании Joint Leasing восходит корнями к 1999 году, когда была учреждена ее предшественница – компания Azerileasing. Компания Azerileasing была создана как совместное предприятие МБА и турецкой компанией Garantileasing. Когда в 2002 г. Garantileasing прекратил свое участие в Azerileasing, последняя продолжила свое существование в качестве дочернего предприятия МБА.

В 2007 году после того, как британская компания DH Leasing Ltd. скупила большинство акционерного капитала, Azerileasing сменила свое название и была перерегистрирована как АОЗТ Joint Leasing с уставным капиталом в 700 тыс. манатов.

JLC, которая приступила к коммерческой деятельности 14 июня 2007 года, превратилась с тех пор в одну из самых крупных лизинговых компаний Азербайджана по общей стоимости лизинговых активов.