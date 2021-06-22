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ВБ огласил сумму кредита для экстренного реагирования на COVID-19 в Азербайджане

ВБ огласил сумму кредита для экстренного реагирования на COVID-19 в Азербайджане Утверждение кредита возможно до сентября
Финансы
22 июня 2021 г. 14:05
ВБ огласил сумму кредита для экстренного реагирования на COVID-19 в Азербайджане

Всемирный банк (ВБ) планирует выделить 95 миллионов долларов США на реализацию проекта экстренного реагирования на COVID-19 в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сообщила глава бакинского представительства ВБ Сара Майкл (Sarah Michael).

«Некоторые страны в прошлом году сразу же после объявления ускоренной процедуры кредитного механизма для поддержки стран в борьбе с коронавирусной инфекцией обратились за финансированием. Этим странам на месте были выделены средства и они смогли покрыть свои дополнительные расходы из-за COVID-19. Правительство Азербайджана, в свою очередь, обратилось недавно, соответственно за счет кредита сможет компенсировать уже потраченные средства. Среди новых расходов могут быть дополнительные отчисления на доплату медработникам, предоставляющим исключительные услуги для пациентов с COVID-19, на покупку оборудования, непредвиденные расходы и стимулирующие мероприятия», - сказала С.Майкл.

В настоящее время, по ее словам, переговоры с правительством Азербайджана на стадии согласования условий кредита. Кредит будет выделен на условиях Международного банка реконструкции и развития.

Отметим, что утверждение кредита на Совете директоров банка запланировано на 6 сентября.

Однако глава представительства ВБ уверена, что утвердить кредит возможно будет и до сентября, учитывая особые процедуры данного кредитного механизма. «Для рассмотрения на Совете директоров ВБ данного проекта не требуется установления особой даты, по мере готовности он будет представлен на утверждение», - сказала глава представительства.

Согласно условиям проекта, он будет поддерживать правительство Азербайджана в сдерживании распространения пандемии COVID-19, укреплении системы здравоохранения для выявления и лечения случаев заболевания и смягчении некоторых социальных последствий пандемии.

Реализация проекта рассчитана в течение двух лет. Большинство мероприятий, включая меры социальной защиты, будут профинансированы и завершены в течение первых шести-девяти месяцев реализации проекта. Некоторые оздоровительные меры, особенно те, которые касаются укрепления системы здравоохранения для реагирования на будущие пандемии, могут потребовать больше времени для реализации. Кроме того, в будущем могут возникнуть волны COVID-19 по мере появления новых вариантов.

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