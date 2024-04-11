ВБ огласил прогноз по инфляции в Азербайджане до 2027 года

По прогнозам Всемирного банка (ВБ), годовая инфляция в Азербайджане в 2024 году составит 3%, в 2025 году - 3,5%, а в 2026 году - 4%.

По прогнозам Всемирного банка (ВБ), годовая инфляция в Азербайджане в 2024 году составит 3%, в 2025 году - 3,5%, а в 2026 году - 4%.

Как передает Report, об этом говорится в обнародованном сегодня апрельском докладе ВБ об экономике Европы и Центральной Азии "Раскрытие силы частного сектора".

"По прогнозам, среднегодовая инфляция останется низкой, составив 2,2% в среднесрочной перспективе, благодаря умеренному росту внутреннего спроса и стабилизации мировых цен на продовольствие", - говорится в докладе.

Годовая инфляция в 2023 году достигла 2,1%, приблизившись к нижней границе целевого интервала инфляции Центробанка Азербайджана в 4 +/-2%.

С октября 2023 года ЦБА четырежды снижал учетную ставку, в общей сложности на 125 базисных пунктов, доведя ее до 7,5% на конец марта 2024 года.

Согласно данным Госкомстата, индекс потребительских цен в Азербайджане в январе-марте текущего года составил 101% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе 99,7% по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям, 101,4% по непродовольственным товарам, 102,5% по платным услугам населению.

В Азербайджане в марте 2024 года зафиксирована инфляция на уровне 0,2% против февральской - 0,6%, а за год составила 0,4%.

Правительство Азербайджана на 2024 год прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 5,3%.

В 2023 году среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 8,8%.