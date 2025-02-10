ВБ: Европе и Центральной Азии необходимо не только привлекать инвестиции, но и развивать технологии

Для устойчивого экономического роста странам Европы и Центральной Азии важно не только привлекать инвестиции, но и активно адаптировать и распространять технологии.

Для устойчивого экономического роста странам Европы и Центральной Азии важно не только привлекать инвестиции, но и активно адаптировать и распространять технологии.

Как сообщает Report, об этом заявил главный экономист Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Ивайло Изворски на презентации глобального отчета ВБ “Доклад о мировом развитии 2024”.

«В ряде стран Центральной Азии 70–80% государственных предприятий работают в конкурентных секторах, таких как розничная торговля. Это замедляет развитие частного бизнеса. Финансирование также играет ключевую роль. Если доступ к долгосрочному капиталу ограничен или финансовая система неэффективно распределяет ресурсы между вкладчиками и заемщиками, расширение бизнеса становится невозможным», - отметил он.

И. Изворски подчеркнул, что в Европе и Центральной Азии наблюдается избыток мелких предприятий. «Если компании не растут, они не могут внедрять зарубежные технологии и не обладают необходимым масштабом для инноваций. Это часто связано с небольшими внутренними рынками, поэтому интеграция в глобальную экономику и региональные рынки становится критически важной. Многие предприятия в регионе остаются небольшими даже спустя пять лет после создания», - пояснил он.

Главный экономист ВБ также отметил разницу в конкурентной среде между регионами. По его мнению, в Центральной Европе, где страны успешно перешли в категорию высокодоходных, конкуренция остается высокой, тогда как в странах Кавказа и Центральной Азии она значительно ниже.

«Государства, добившиеся высокого уровня дохода, прошли два ключевых этапа: сначала инвестиционный рост, затем инновационный. Большинство стран Европы и Центральной Азии сейчас находятся на втором этапе. Им необходимо не только привлекать инвестиции, но и адаптировать технологии. Остается и проблема финансирования, особенно венчурного капитала. Банки часто избегают рисков, тогда как инновационные проекты изначально сопряжены с высокой степенью неопределенности», - заключил эксперт.