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ВБ: Азербайджану необходимо поднять производительность для расширения экспортных рынков

ВБ: Азербайджану необходимо поднять производительность для расширения экспортных рынков Для расширения экспортных рынков Азербайджану необходимо расширить членство в международных организациях, а также повысить свою производительность.
Финансы
9 декабря 2022 г. 16:49
ВБ: Азербайджану необходимо поднять производительность для расширения экспортных рынков

Для расширения экспортных рынков Азербайджану необходимо участие в большем числе международных организаций, а также повышение производительности предприятий и соответственно конкурентоспособности продукции.

Об этом Report сказал региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус.

"Когда речь заходит об увеличении экспортного потенциала Азербайджана, важными аспектами являются членство в международных организациях, прежде всего в ВТО. Доступ к рынкам в целом является критическим аспектом для этого. Помимо этого, важно повысить производительность. Если вы хотите получить доступ к мировым рынкам, вам нужно убедиться, что ваши продукты конкурентоспособны, а для этого нужны действительно развитые навыки", - сказал он.

Важно также обеспечить более производительный неэнергетический сектор для долгосрочного роста, отметил С. Молинеус. "Для этого также есть несколько условий, нужно убедиться, что государственные предприятия не блокируют и не подавляют предприимчивость и креативность частного сектора. Также важно развитие управленческих навыков. Доступ к новым рынкам, безусловно, станет важной областью реформ, чтобы гарантировать, что у вас есть более производительный ненефтяной сектор, который является конкурентоспособным и может помочь стране расти и двигаться вперед”, - отметил он.

Говоря об инфляции в Азербайджане, Молинеус сказал, что ее регулированием должен заниматься Центробанк страны. В то же время, есть серьезное влияние внешних факторов, "например, война в Украине и ее воздействие на мировые цены".

В целом, по словам представителя ВБ, есть несколько действий, которые страна может предпринять для обеспечения дальнейшего роста экономики.

"Я хочу сосредоточиться на некоторых шагах, которые считаю важными. Во-первых, это инвестиции в человеческий капитал. Я имею в виду здравоохранение, очень важно также улучшить качество образования. Прямо сейчас, если вы посмотрите на такие показатели, как индекс человеческого потенциала Всемирного банка, Азербайджан находится ниже среднего показателя среди стран с доходом выше среднего, а также других сопоставимых государств в регионе Европы и Центральной Азии. Поэтому, я думаю, что здесь можно провести важные реформы в области развития человеческого капитала, чтобы помочь Азербайджану развиваться дальше", - заключил С. Молинеус.

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