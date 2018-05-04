Валютные резервы Центробанка Азербайджана вновь начали сокращаться

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Объем официальных валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 1 мая этого года составил 5 465,8 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, валютные резервы по сравнению с показателем на 1 апреля сократились на 42,2 млн долларов или 0,77%.

По сравнению с началом года валютные резервы регулятора увеличились на 131,2 млн долларов или 2,46%, за год - на 846,5 млн долларов или 18,33%.

Напомним, что начиная с декабря 2016 года валютные резервы ЦБА впервые демонстрируют сокращение.