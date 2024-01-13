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Вахид Новрузов: В Азербайджане следует сформировать отвечающий современности аудит

Вахид Новрузов: В Азербайджане следует сформировать отвечающий современности аудит 11:54
Финансы
13 января 2024 г. 12:47
Вахид Новрузов: В Азербайджане следует сформировать отвечающий современности аудит

В Азербайджане следует сформировать отвечающую вызовам современной эпохи систему аудита, которая сможет служить достижению Целей устойчивого развития (ЦУР).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Палаты аудиторов Азербайджана Вахид Новрузов на форуме "Отчетность и прозрачность в контексте вызовов новой эпохи".

"Аудит и бухгалтерский учет играют важную роль в реализации 8 из 17 целей ЦУР. Исследования и комментарии Всемирного банка показывают, что эти направления действительно важны в обеспечении устойчивого развития страны", - отметил он.

По словам председателя палаты, страна добилась значительных успехов в борьбе с коррупцией и обеспечении верховенства закона, что признали даже крупные державы, проявляющие двойные стандарты в отношении Азербайджана: "Даже президент США в прошлом году в своем письме президенту страны Ильхаму Алиеву выразил удовлетворение результатами, достигнутыми в обеспечении верховенства закона и развитии отчетности в Азербайджане".

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Версия на азербайджанском языке Vahid Novruzov: "Azərbaycanda artıq müasir dövrün çağırışlarına cavab verən audit sistemi formalaşmalıdır"

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