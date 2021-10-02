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В Венесуэле провели очередную деноминацию

В Венесуэле провели очередную деноминацию После обесценивания боливара из-за инфляции в Венесуэле представили новую валюту, у которой на шесть нулей меньше.
Финансы
2 октября 2021 г. 22:06
В Венесуэле провели очередную деноминацию

После обесценивания боливара из-за инфляции в Венесуэле представили новую валюту, у которой на шесть нулей меньше.

Как передает Report со ссылкой на AP, ранее купюрой с самым высоким номиналом была банкнота в один млн боливаров (она стоила чуть меньше 25 центов). Теперь самая крупная купюра будет иметь номинал в 100 боливаров и стоить чуть меньше 25 долларов США.

По данным агентства, деноминация боливара призвана упростить как кассовые операции, так и бухгалтерские расчеты, в которых на данный момент присутствует огромное количество нулей.

Правительство Венесуэлы уже в третий раз проводит деноминацию. Ранее боливар потерял три нуля в 2008 году и пять нулей в 2018 году.

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