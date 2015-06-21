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    ​В Украине состоится Международный экономический форум

    Будут заслушаны прогнозы известного экономиста Эрика Райнерта

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ 8 октября в Украине состоится Киевский международный экономический форум. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт форума, первый форум состоялся в Киеве 2 октября прошлого года.

    По информации, на мероприятии будут обсуждаться новые модели устойчивого развития экономики, в том числе, заслушаны прогнозы известного норвежского экономиста Эрика Райнерта.

    На форуме примут участие министр экономики Латвии в 2001-2014 годах Даниэл Павлютс, госсекретарь министерства финансов Словакии Васил Худак, министр образования и науки Украины Сергей Квит и другие, в том числе, руководители бизнес-структур. 

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