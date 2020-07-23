В сводном бюджете Азербайджана образовался дефицит

За шесть месяцев этого года доходы госбюджета составили 12 022,7 млн манатов, расходы - 11 730,8 млн манатов, профицит сложился в размере 291,9 млн манатов

За шесть месяцев этого года доходы госбюджета составили 12 022,7 млн манатов, расходы - 11 730,8 млн манатов, профицит сложился в размере 291,9 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

По данным, за шесть месяцев этого года доходы госбюджета исполнены на 12 022,7 млн манатов, что на 338,2 млн манатов и 2,9% больше прогноза.

По линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики в госбюджет поступило 4 005,4 млн манатов, что на 326,6 млн манатов или 8,9% больше прогноза. На долю поступлений от ненефтяного сектора приходится 2 899,5 млн манатов или 72,4% этих средств, что на 367,7 млн манатов или 14,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

За шесть месяцев 2020 года Государственный таможенный комитет перечислил в госбюджет 2019,3 млн манатов, что на 98,1 млн манатов или 5,1% больше прогноза.

Поступления за счет платных услуг бюджетных организаций составили 266,4 млн манатов, иные поступления в бюджет - 56,6 млн манатов.

Трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда Азербайджана составили 5 675 млн манатов.

За отчетный период прогноз по расходной части бюджета выполнен на 4211,7 млн манатов.

Расходы госбюджета за шесть месяцев 2020 года исполнены на 100,9% или 11730,8 млн манатов, что на 779,8 млн манатов или 7,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

Согласно экономической классификации расходов, за первое полугодие 42,5% или 4 984,4 млн манатов из расходной части бюджета было направлено на финансирование социально направленных мероприятий (фонд заработной платы, пенсии и социальные пособия, лекарства и продукты), что на 26,1% или 1 030,7 млн манатов больше аналогичного периода прошлого года.

В структуре расходов госбюджета 8298,2 млн манатов или 70,7% составили текущие расходы, 2 551,9 млн манатов или 21,8% - капитальные расходы, 880,7 млн манатов или 7,5% - расходы, связанные с обслуживанием государственного долга и обязательств.

В указанном периоде в госбюджете сложился профицит в 291,9 млн манатов.

Доходы сводного бюджета за первые шесть месяцев текущего года составили 12 370,5 млн манатов, что на 5 222,9 млн манатов или 29,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расходы сводного бюджета составили 12 884,4 млн манатов. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 1 203,7 млн манатов или 10,3%. В сводном бюджете образовался дефицит в 513,9 млн манатов.