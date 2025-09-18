Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Финансы
    • 18 сентября, 2025
    • 14:30
    В сектор ВИЭ Азербайджана привлечено свыше $600 млн в 2022–2024 гг

    В 2022-2024 гг. в сектор возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Азербайджане привлечено свыше 600 млн долларов США инвестиций международных финансовых организаций (МФО).

    Как передает Report со ссылкой на Евразийский Банк Развития (ЕАБР), инвестиции в возобновляемую энергетику стали новым трендом для МФО: только в 2022-2024 годах они вложили в Евразийском регионе 3 млрд долларов, тогда как с 2008 года общий объем инвестиций в этот сектор составил 4,4 млрд долларов.

    Наибольший объем финансирования для сектора ВИЭ в регионе в 2022-2024 гг. одобрен Европейским банком развития и реконструкции (1,4 млрд долларов, или 47%), Международной финансовой корпорацией (426 млн долларов, или 14%), Азиатским банком инфраструктурных инвестиций(385 млн долларов, или 13%). Странами-получателями этих инвестиций стали Узбекистан (1,8 млрд долларов), Азербайджан (675 млн долларов) и Казахстан (280 млн долларов). 

    Объем проектов с софинансированием в 2022-2024 гг. составил 2,4 млрд долларов. При этом IFC выделила 807 млн долларов, Азиатский банк развития - 512 млн долларов, ЕБРР - 441 млн долларов и АБИИ - 355 млн долларов. 

    Софинансирование, в частности присутствовало в сфере возобновляемой энергетики Узбекистана (1 млрд долларов), Азербайджана (326 млн долларов) и Казахстана (90 млн долларов), а также в финансовом секторе Монголии (310 млн долларов) и Узбекистана (161 млн долларов). 

    Одним из крупнейших проектов софинансирования в период 2022-2024 гг. стал кредит АБИИ, одобренный в 2024 году, на сумму 170 млн долларов на финансирование разработки, строительства, эксплуатации и технического обслуживания двух солнечных электростанций в Азербайджане - Банка и Биласувар. Общая стоимость проекта этого проекта составляет 670 млн долларов. Проект был софинансирован с другими финансовыми институтами, включая ЕБРР.

    Лента новостей