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    В руководстве Gala Hayat Insurance произошли изменения

    Сменился исполняющий обязанности председателя правления компании

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Временно исполняющий обязанности председателя правления ОАО Gala Hayat Insurance Ниджат Гусейнов покинул пост. Об этом сообщили Report в компании.

    По информации, сейчас Gala Hayat Insurance временно возглавляет член правления (одновременно директор департамента продаж) Азер Ализаде.

    Напомним, что Gala Hayat Insurance Insurance создан в 2008 году. Уставный капитал составляет 10,01 млн манатов. Акционерами компании являются ОАО AzRe Reinsurance (88,57%) и Низами Мамед оглу Махмудов (11,43%). 

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