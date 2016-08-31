 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В руководстве Банк ВТБ (Азербайджан) произошли изменения

    Сменился член Наблюдательного совета

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) произошли изменения. 

    Как передает Report, член НС Байрам Велиев отстранен от занимаемой должности. На его место назначен Дмитрий Попов.

    Напомним, что Б.Велиев родился в 1974 году. Он представлен в руководстве Банка ВТБ (Азербайджан) с 2012 года. С 2010 года он является исполнительным директором ВТБ Капитал, главой инвестиционного банкинга группы по Центральной Азии и Кавказу.

    Д.Попов родился в 1983 году в Самаре (Россия). С 2009 года занимает различные должности в группе ВТБ.

    Напомним, что Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерней структурой российского ОАО Банк ВТБ. Уставный капитал банка равен 50,815 млн. манатов. Эта сумма сложилась на основе 254,075 млн. акций с номинальной стоимостью 0,2 маната каждая. Российской стороне принадлежат 51%, ООО AtaHolding – 48,99%, одному физическому лицу – 0,01% акций. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi