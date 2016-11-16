В руководстве Bank of Baku произошли изменения

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Двое заместителей председателя правления ОАО Bank of Baku отстранены от руководства.

Как сообщает Report, это Натиг Нуралиев и Турал Мамедов.

В то же время руководивший сферой бизнеса Н.Нуралиев назначен директором по продажам, а директор по работе с проблемными долгами Т.Мамедов стал директором по информационным технологиям и операциям.

Напомним, что Bank of Baku действует с 1994 года. Уставный капитал равен 52,87 млн. манатов. Акции банка принадлежат турецкому NAB Holding (35%), Хикмету Абузар оглу Исмаилову (владелец 100% акций ОАО Azsigorta, 31,11%), компании Azpetrol (28,89%), Эльчину Гамид оглу Исаеву (председатель Наблюдательного совета, 5%).