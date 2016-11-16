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    В руководстве Bank of Baku произошли изменения

    Двое зампредов правления банка отстранены от руководства

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Двое заместителей председателя правления ОАО Bank of Baku отстранены от руководства. 

    Как сообщает Report, это Натиг Нуралиев и Турал Мамедов.

    В то же время руководивший сферой бизнеса Н.Нуралиев назначен директором по продажам, а директор по работе с проблемными долгами Т.Мамедов стал директором по информационным технологиям и операциям.

    Напомним, что Bank of Baku действует с 1994 года. Уставный капитал равен 52,87 млн. манатов. Акции банка принадлежат турецкому NAB Holding (35%), Хикмету Абузар оглу Исмаилову (владелец 100% акций ОАО Azsigorta, 31,11%), компании Azpetrol (28,89%), Эльчину Гамид оглу Исаеву (председатель Наблюдательного совета, 5%). 

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