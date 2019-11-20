В руководстве Bank BTB новые назначения

В рамках реализации новой Стратегии развития на 2019-2021 гг в Bank BTB в составе Правления банка произведены новые назначения.

Как передает Report со ссылкой на сообщение банка, заместитель председателя правления банка Ровшан Фархад-заде назначен членом Правления.

Занимавший позицию директора Департамента корпоративного развития Рауф Гурбанов так же получил назначение в Правление. Таким образом, действующее количество членов правления Bank BTB доведено до 5 и представлено следующим составом:

- Эмиль Рзаев, председатель правления

- Руфат Абасов , заместитель председателя правления, член Правления

- Ровшан Фархад-заде, заместитель председателя правления, член Правления

- Вюсал Шахвердиев, член Правления

- Рауф Гурбанов, член Правления

«Я уверен, что банк в рамках принятой трехлетней стратегии развития будет продолжать наращивать устойчивые темпы роста в финансовом секторе страны, увеличивать роль внедряемых цифровых технологий, продолжать расширять сеть обслуживания, оптимизировать бизнес-процессы, включать инновационные решения в отношения с клиентам», сказал председатель правления ОАО Bank “BTB” Эмиль Рзаев, комментируя произведенные изменения.

Отметим, что основанный в 2010 году Bank BTB оказывает универсальные банковские услуги, обладает широкой сетью точек продаж.