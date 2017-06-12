В руководстве Accessbank произошли изменения

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В составе Наблюдательного совета (НС) ЗАО Accessbank произошли изменения.

Как сообщает Report, немецкий банк развития KfW заменил своего представителя в НС Еву Витти на Доктора Яна Класена.

Доктор Ян Класен присоединился к KfW в 1994 году после завершения учебы в Университете Кельна по специальности бизнес-администрации. Занимал должность вице-президента в политическом департаменте отдела по финансированию импорта и экспорта, а позднее руководил составом сектора финансирования натуральных ресурсов при KfW. Начиная с апреля 2005 года доктор Класен выполнял новые обязательства в должности главы корпоративной стратегии и развития при KfW IPEX – офисе корпоративных дел Банка. Вернувшись в KfW летом 2009 года, он возглавил отдел реструктуризации KfW и стал ответственным за нерабочие активы содействующего банка.

Напомним, что Accessbank начал деятельность в 2002 году под названием Азербайджанский банк микрофинансирования, в 2008 году осуществлен ребрендинг банка. Уставный капитал Accessbank равен 119,85 млн манатов. Акционерами банка являются Черноморский банк торговли и развития (20%), Европейский банк реконструкции и развития (20%), Международная финансовая корпорация (20%), немецкий банк развития KfW (20%), Access Microfinance Holding AG (16,53%) и немецкая консультационная компания LFS Financial Systems (LFS) (3,47%).