В мире появился первый криптовалютный индексный фонд

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Популярная в США криптовалютная биржа Coinbase анонсировала свой собственный криптовалютный индексный фонд.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, в его основе будет лежать криптовалютный индекс, который рассчитывается на основании стоимости 4 криптовалют, взвешенных по капитализации. Это Bitcoin (62%), Ethereum (27%), BitcoinCash (7%) и Litecoin (4%).

Если Coinbase и ее дочерняя площадка GDAX в будущем добавят в торговый список новые активы, они автоматически попадут в расчет индекса.

Текущие торговые условия Coinbase Index Fund: минимальный размер инвестиций -10 000 долларов; инвестиционный период - 1 месяц; погашение осуществляется ежеквартально, в течение 30 дней; комиссия - 2% годовых; к инвестированию допускаются аккредитованные инвесторы из США с годовой зарплатой не менее 200 тыс. долларов, собственным капиталом без учета недвижимости - 1 млн долларов.