В госбюджете Азербайджана образовался дефицит в 241 млн манатов

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ За 2016 год в государственный бюджет Азербайджана поступило 17 501,2 млн манатов, израсходовано - 17 742,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство финансов, бюджет исполнен с дефицитом в 241,2 млн манатов или до 0,4% ВВП.

Отметим, что за январь-ноябрь 2016 года доходы государственного бюджета Азербайджана составили 12 965,5 млн манатов, расходы - 13 927,4 млн манатов. Бюджет выполнен с дефицитом в 961,9 млн манатов или до 1,8% ВВП.

Напомним, что в 2015 году доходы госбюджета составили 17498,0 млн манатов против прогноза в 19 438,0 млн манатов, таким образом, бюджет выполнен на 90%.