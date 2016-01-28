​В Фонде страхования вкладов остались средства вкладчиков Royal Bank на сумму 1,6 млн. манатов

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В Азербайджанском фонде страхования вкладов (ADİF) все еще остается частичная сумма компенсаций некоторых вкладчиков ОАО Royal Bank на общую сумму 1,6 млн. в манатном эквиваленте.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор ADİF Азад Джавадов: "В основном, это нерезиденты. Эта сумма меняется в зависимости от курса, так как речь идет о вкладах, размещенных в трех валютах. Если ранее этот показатель был рассчитан в размере 1,3 млн. манатов, то по сегодняшнему курсу он равен 1,6 млн. манатов".

Отметим, что решением правления Центробанка Азербайджана от 12 июля 2012 года аннулирована лицензия ОАО Royal Bank вследствие несоблюдения требования к минимальному размеру совокупного капитала, невыполнения обязательств перед кредиторами, отсутствия обеспечения надежного и пруденциального управления, а также невыполнения письменных предписаний Центробанка.

Центробанк Азербайджана представил в фонд датированное 16 июля 2012 года письмо, в котором указывается, что введен мораторий на выполнение обязательств Royal Bank перед вкладчиками, тем самым подтвержден страховой случай. С 1 августа ADİF приступил к выплате компенсаций вкладчикам через банки-агенты (Muganbank, AG Bank и Bank Respublika).

В целом компенсации подлежали вклады на общую сумму 17,3 млн. манатов, количество застрахованных вкладчиков составило 6 422 человек. Muganbank возместил 8 млн. манатов, AG Bank - 6,5 млн. манатов, Bank Respublika - 2,8 млн. манатов. В фонде невыплаченными остались 9,8% общей суммы компенсаций.

Отметим, что на сегодняшний день резервы ADİF равны 132 млн. манатов.