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В ЕС допустили разморозку €300 млрд резервов РФ после начала восстановления Украины

В ЕС допустили разморозку €300 млрд резервов РФ после начала восстановления Украины Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс считает, что замороженные золотовалютные резервы Москвы объемом 300 млрд евро можно сохранять в качестве гарантии до тех пор, пока не начнется восстановление Украины с участие
Финансы
29 октября 2022 г. 10:31
В ЕС допустили разморозку €300 млрд резервов РФ после начала восстановления Украины

Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс считает, что замороженные золотовалютные резервы Москвы объемом 300 млрд евро можно сохранять в качестве гарантии до тех пор, пока не начнется восстановление Украины с участием России.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает германская редакционная группа Funke.

"Украина хочет использовать данные средства для восстановления, - сказал еврокомиссар. - С моей точки зрения, можно сохранять эти 300 млрд евро в качестве гарантии как минимум до тех пор, пока Россия добровольно не будет участвовать в восстановлении".

Он также сообщил, что в рамках санкций в ЕС "было заморожено имущество 90 человек, свыше 17 млрд евро в 7 государствах, 2,2 млрд из них в Германии". Аналогичную сумму назвал в четверг и представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

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Версия на английском языке EU says possible to unfreeze €300B of Russia’s reserves after start of Ukraine’s restoration

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