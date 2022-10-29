В ЕС допустили разморозку €300 млрд резервов РФ после начала восстановления Украины

Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс считает, что замороженные золотовалютные резервы Москвы объемом 300 млрд евро можно сохранять в качестве гарантии до тех пор, пока не начнется восстановление Украины с участие

Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс считает, что замороженные золотовалютные резервы Москвы объемом 300 млрд евро можно сохранять в качестве гарантии до тех пор, пока не начнется восстановление Украины с участием России.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщает германская редакционная группа Funke.

"Украина хочет использовать данные средства для восстановления, - сказал еврокомиссар. - С моей точки зрения, можно сохранять эти 300 млрд евро в качестве гарантии как минимум до тех пор, пока Россия добровольно не будет участвовать в восстановлении".

Он также сообщил, что в рамках санкций в ЕС "было заморожено имущество 90 человек, свыше 17 млрд евро в 7 государствах, 2,2 млрд из них в Германии". Аналогичную сумму назвал в четверг и представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.