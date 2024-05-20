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Джаббаров: Азербайджан и Таджикистан обладают большим потенциалом для увеличения товарооборота

Джаббаров: Азербайджан и Таджикистан обладают большим потенциалом для увеличения товарооборота Азербайджан и Таджикистан обладают достаточным потенциалом для дальнейшего наращивания товарооборота.
Финансы
20 мая 2024 г. 10:40
Джаббаров: Азербайджан и Таджикистан обладают большим потенциалом для увеличения товарооборота

Азербайджан и Таджикистан обладают большим потенциалом для дальнейшего наращивания товарооборота.

Как передает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на проходящем сегодня в Баку Азербайджано-таджикском бизнес-форуме.

"В январе-апреле 2024 года товарооборот между нашими странами вырос на 78%. Конечно, учитывая экономические возможности наших стран, у нас существуют широкие возможности для дальнейшего наращивания товарооборота", - сказал Джаббаров.

По словам министра, Средний коридор, как неотъемлемая часть Шелкового пути, испытывает устойчивый рост объемов обрабатываемого трафика. "За 2023 год объем перевезенных грузов по этому маршруту вырос на 86%, составив 2,7 млн тонн. Таджикские компании активно пользуются этим маршрутом", - добавил он.

Джаббаров подчеркнул, что в ноябре в Баку состоится мероприятие COP29, следующая климатическая конференция ООН.

"Хотя природные ресурсы продолжают играть решающую роль в экономике Азербайджана, страна привержена охране окружающей среды. Мы считаем важным участие наших коллег из Таджикистана на этой единственной по своей значимости и масштабу платформе, и приглашаем их снова посетить Баку по случаю этого события", - сказал министр.

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Версия на английском языке Minister: Economic co-op between Azerbaijan and Tajikistan should be raised to level of political ties
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Azərbaycan-Tacikistan iqtisadi əməkdaşlığı siyasi əlaqələr səviyyəsinə qaldırılmalıdır”

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