ФРС: Cанкции против РФ могут ослабить роль доллара США

Западные санкции против России могут негативно сказаться на роли доллара в мировой экономике.
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По его словам, один из вызовов для международного использования доллара связан с его прямой зависимостью от геоэкономики.
"Рост геополитической напряженности, санкции против России, попытки Китая расширить использование юаня, а также экономическая фрагментация могут сказаться на международном использовании доллара, в первую очередь в качестве средства хранения активов, и отразиться на его использовании в официальных валютных резервах", - заявил Уоллер
Он отметил, что "эти же факторы могут сказаться на роли доллара в качестве средства международных расчетов".
"В то же время прогнозы относительно возможного отказа от доллара в качестве мировой резервной валюты пока не сбылись. Доллар по ряду показателей пока остается валютой, наиболее широко используемой, в том числе в качестве средства хранения активов и средства расчетов", - добавил представитель ФРС.