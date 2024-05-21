ФРС: Cанкции против РФ могут ослабить роль доллара США

Западные санкции против России могут негативно сказаться на роли доллара в мировой экономике.

Западные санкции против России могут негативно сказаться на роли доллара в мировой экономике.

Как передает Report , об этом заявил член руководящего комитета Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центробанка страны, Кристофер Уоллер на конференции, посвященной роли американского доллара в мировой экономике.

По его словам, один из вызовов для международного использования доллара связан с его прямой зависимостью от геоэкономики.

"Рост геополитической напряженности, санкции против России, попытки Китая расширить использование юаня, а также экономическая фрагментация могут сказаться на международном использовании доллара, в первую очередь в качестве средства хранения активов, и отразиться на его использовании в официальных валютных резервах", - заявил Уоллер

Он отметил, что "эти же факторы могут сказаться на роли доллара в качестве средства международных расчетов".

"В то же время прогнозы относительно возможного отказа от доллара в качестве мировой резервной валюты пока не сбылись. Доллар по ряду показателей пока остается валютой, наиболее широко используемой, в том числе в качестве средства хранения активов и средства расчетов", - добавил представитель ФРС.