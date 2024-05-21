О нас

ФРС: Cанкции против РФ могут ослабить роль доллара США

ФРС: Cанкции против РФ могут ослабить роль доллара США Западные санкции против России могут негативно сказаться на роли доллара в мировой экономике.
Финансы
21 мая 2024 г. 02:20
ФРС: Cанкции против РФ могут ослабить роль доллара США

Западные санкции против России могут негативно сказаться на роли доллара в мировой экономике.

Как передает Report, об этом заявил член руководящего комитета Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центробанка страны, Кристофер Уоллер на конференции, посвященной роли американского доллара в мировой экономике.

По его словам, один из вызовов для международного использования доллара связан с его прямой зависимостью от геоэкономики.

"Рост геополитической напряженности, санкции против России, попытки Китая расширить использование юаня, а также экономическая фрагментация могут сказаться на международном использовании доллара, в первую очередь в качестве средства хранения активов, и отразиться на его использовании в официальных валютных резервах", - заявил Уоллер

Он отметил, что "эти же факторы могут сказаться на роли доллара в качестве средства международных расчетов".

"В то же время прогнозы относительно возможного отказа от доллара в качестве мировой резервной валюты пока не сбылись. Доллар по ряду показателей пока остается валютой, наиболее широко используемой, в том числе в качестве средства хранения активов и средства расчетов", - добавил представитель ФРС.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
Комиссия по вопросам помилования завершает свою работу, к представлению готовятся документы
18 мая 2024 г. 13:49
Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
17 мая 2024 г. 16:30
Новые кубки и медали для чемпионата Азербайджана по футболу изготовлены в Турции 
Новые кубки и медали для чемпионата Азербайджана по футболу изготовлены в Турции 
17 мая 2024 г. 15:47
Эксперт: Казахстанская площадка может стать основной для переговоров между Баку и Ереваном
Эксперт: Казахстанская площадка может стать основной для переговоров между Баку и Ереваном
17 мая 2024 г. 14:09
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
16 мая 2024 г. 17:28
Ровшан Наджаф примет участие в Конгрессе ФИФА
Ровшан Наджаф примет участие в Конгрессе ФИФА
16 мая 2024 г. 15:35
В Лянкяране может быть создан Региональный травматологический центр
В Лянкяране может быть создан Региональный травматологический центр
16 мая 2024 г. 14:30
Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане
Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане
15 мая 2024 г. 19:17
Торговая миссия Нидерландов совершит визит в Азербайджан
Торговая миссия Нидерландов совершит визит в Азербайджан
15 мая 2024 г. 17:42
В Милли Меджлис поступил законопроект Об исполнении государственного бюджета на 2023 год
В Милли Меджлис поступил законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год"
15 мая 2024 г. 10:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi