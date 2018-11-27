В банковском секторе Азербайджана появятся новые инвесторы

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ "Недавно принято решение о капитализации Access Bank со стороны иностранных инвесторов, и 15 ноября подписано соответствующее соглашение".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления банка Анар Гасанов.

"Отмечу, что это первый юридически обязательный документ, сторонами которого выступили текущие акционеры, а также все международные кредиторы банка. По соглашению, капитализация банка, главным образом, предусматривает оказание поддержки банку со стороны данных организаций на общую сумму около 184 млн манатов, из которых 118,5 млн манатов будут в первую очередь направлены на увеличение капитала банка до 258 млн манатов. Дополнительно, посредством субординированных кредитных инструментов предусматривается укрепление на 22 млн маната капитала второго уровня (TierII) и такой же суммы так называемого "условного капитала", выделенной на случай, если в последующие пару лет возникнет необходимость в дополнительных капиталовложениях", - сказал он.

По словам председателя, с завершением процедуры капитализации банка в азербайджанском банковском секторе появится финансовое учреждение, в состав акционеров которого плюс к существующим акционерам добавятся такие влиятельные финансовые институты как Европейский инвестиционный банк (рейтинг ААА), Азиатский банк развития (рейтинг ААА) и др., являющиеся авторитетными игроками на международном финансовом рынке.

"Для многих из этих организаций данное решение является первым в капитальном инвестировании в коммерческий финансовый сектор. И насколько мне известно, некоторые из инвесторов внесли необходимые изменения в свои внутренние регулятивные документы, чтобы стать акционерами AccessBank. Что является еще одним показателем веры и доверия в положительную динамику развития экономики страны и частности в бизнес план AccessBank. Так что получается, что AccessBank "пишет историю" не только внутри азербайджанского банковского сектора, но и в какой-то степени на международном уровне", - добавил А.Гасанов.