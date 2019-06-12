В Азербайджане уровень оформления и регистрации сделок повышается

"Мы постоянно проводим мониторинг проводимых в стране налоговых реформ. Основным показателем прозрачности является рост оборота по электронным счет-фактурам в различных областях".

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра налогов Хагани Абдуллаев на III Национальном форуме бухгалтеров в Баку.

"Самые высокие темпы роста оборота по ненефтяному сектору за первые четыре месяца этого года были зафиксированы в сельском хозяйстве (51%), розничной торговле (25%), общественном питании (20%) и оптовой торговле (17%). Кроме того, оборот оптовой торговли, облагаемый НДС, вырос на 25%, розничной торговли - на 38%.

За четыре месяца доля оформляемого с помощью электронных счет-фактур оборота в ненефтяном секторе выросла с 59% до 65%. В том числе, в оптовой торговле данный показатель вырос с 69% до 84%, в производстве - с 65% до 75%. В целом в оптовой торговле оформляемый с помощью электронных счет-фактур оборот вырос на 43%, в производстве - 30%", - сказал Абдуллаев.

Советник министра подчеркнул, что самые высокие темпы роста оформляемого с помощью электронных счет-фактур оборота наблюдались в сельском хозяйстве (в 2 раза), торговле (42%), банковском и страховом деле (26%) и промышленности (19%).

"Это говорит о том, что уровень оформления и регистрации сделок повышается", - добавил Абдуллаев.