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В Азербайджане создается система управления бюджетной информацией

​В Азербайджане создается система управления бюджетной информацией

Министерство финансов Азербайджана привлекло аудиторскую компанию PwC при финансовой поддержке Азиатского банка развития (в форме гранта) для разработки программного обеспечения для автоматизированной системы управления бюджетной информацией и подготовки документов, которые будут использоваться для составления государственного и сводного бюджетов.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении министерства.

Согласно данным, специалисты по программному обеспечению PwC, изучив опыт компаний и внедрения аналогичных систем в разных странах, разработали функциональные требования в целях автоматизации бюджетного процесса. В то же время начаты процедуры закупок в соответствии с законом "О государственных закупках, на портале закупок (www.tender.gov.az) размещено объявление о тендере.

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