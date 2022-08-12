В Азербайджане выросли поступления по соцстрахованию и страхованию от безработицы

В январе-июле текущего года в Азербайджане поступления от взносов на обязательное государственное социальное страхование составили 2 млрд 609,5 млн манатов.

В январе-июле текущего года в Азербайджане поступления от взносов на обязательное государственное социальное страхование составили 2 млрд 609,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Минэкономики, показатели выше прогнозируемых соответственно на 1,7%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 17,6%.

За 7 месяцев поступления по внебюджетным организациям по соцстрахованию выросли на 1,6% по сравнению с прогнозом и на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1 млрд 647,1 млн манатов.

За отчетный период страхование по безработице составило 90,9 млн манатов, что на 4,9% больше прогноза и на 1% больше, чем в прошлом году. Поступления по внебюджетным организациям по страхованию от безработицы превысили прогноз на 3,4%, а показатель прошлого года – на 19,5% и составили 66,1 млн манатов.