О нас

В Азербайджане выросли поступления по соцстрахованию и страхованию от безработицы

В Азербайджане выросли поступления по соцстрахованию и страхованию от безработицы В январе-июле текущего года в Азербайджане поступления от взносов на обязательное государственное социальное страхование составили 2 млрд 609,5 млн манатов.
Финансы
12 августа 2022 г. 11:40
В Азербайджане выросли поступления по соцстрахованию и страхованию от безработицы

В январе-июле текущего года в Азербайджане поступления от взносов на обязательное государственное социальное страхование составили 2 млрд 609,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Минэкономики, показатели выше прогнозируемых соответственно на 1,7%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 17,6%.

За 7 месяцев поступления по внебюджетным организациям по соцстрахованию выросли на 1,6% по сравнению с прогнозом и на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1 млрд 647,1 млн манатов.

За отчетный период страхование по безработице составило 90,9 млн манатов, что на 4,9% больше прогноза и на 1% больше, чем в прошлом году. Поступления по внебюджетным организациям по страхованию от безработицы превысили прогноз на 3,4%, а показатель прошлого года – на 19,5% и составили 66,1 млн манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sosial və işsizlikdən sığorta daxilolmaları 20 %-ə yaxın artıb

Самое важное

Названа дата начала продаж школьной формы
Названа дата начала продаж школьной формы
12 августа 2022 г. 11:26
На территории Ходжавенда обнаружены остатки вертолета Ми-8 ВС Армении - ФОТО
На территории Ходжавенда обнаружены остатки вертолета "Ми-8" ВС Армении - ФОТО
11 августа 2022 г. 18:52
ICGB: Поэтапный план позволит запустить газопровод IGB и параллельно завершить оставшееся
ICGB: Поэтапный план позволит запустить газопровод IGB и параллельно завершить оставшееся
11 августа 2022 г. 17:21
Проявление армянского вандализма в Шуше
ФотоПроявление армянского вандализма в Шуше
11 августа 2022 г. 17:05
МИД РФ о роли миротворцев на территориях временной дислокации в Азербайджане
МИД РФ о роли миротворцев на территориях временной дислокации в Азербайджане
11 августа 2022 г. 13:41
Назначен новый глава исполнительной власти Гедабейского района
Назначен новый глава исполнительной власти Гедабейского района
11 августа 2022 г. 12:10
В Баку произошло извержение грязевого вулкана
В Баку произошло извержение грязевого вулкана
11 августа 2022 г. 11:27
Завершено строительство новой автомобильной дороги в объезд города Лачын
ФотоЗавершено строительство новой автомобильной дороги в объезд города Лачын
11 августа 2022 г. 11:12
Организация азербайджанцев Канады празднует 30 лет дипотношений с Азербайджаном
Организация азербайджанцев Канады празднует 30 лет дипотношений с Азербайджаном
11 августа 2022 г. 10:35
В Баку прошли мероприятия по случаю Дня Абая 
ФотоВ Баку прошли мероприятия по случаю Дня Абая 
10 августа 2022 г. 16:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi