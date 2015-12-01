В Азербайджане вырос объем кредитов в структуре инвестиций в экономику

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане вырос объем банковских кредитов в структуре инвестиционных вложений в экономику страны. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, банковские кредиты составили 862,6 млн. манатов или 6,6% средств из всех источников финансирования в основной капитал в январе-октябре 2015 года. В январе-сентябре этот показатель был равен 5,6% или 660,5 млн. манатов.

Согласно статистике, объем банковских кредитов, направленных в основной капитал, в годовом сравнении вырос в 2,1 раза, удельный вес вырос на 3,2 процентных пункта. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составил 449,3 млн. манатов или 3,4% общего объема инвестиций.

Отметим, что в январе-октябре 2015 года на развитие экономической и социальной сферы из всех источников финансирования в основной капитал было направлено 13,087,1 млрд. манатов. В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, на долю средств учреждений и организаций пришлось 8 942,8 млн. манатов, бюджетных средств - 2 453,6 млн. манатов, средств внебюджетных фондов - 229,5 млн. манатов, личных средств населения - 431,1 млн. манатов, иных средств - 167,5 млн. манатов.