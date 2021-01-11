В Азербайджане выпускаются новые банкноты номиналом 1, 5 и 50 манатов

Банкноты старого и нового образцов будут использоваться параллельно

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) начал выпускать новые банкноты номиналом 1, 5 и 50 манатов в рамках существующей концепции по усовершенствованию национальных денежных знаков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Денежные знаки с обновленной системой защиты и в новом дизайне будут поступать в обращение постепенно, банкноты старого и нового образцов будут использоваться параллельно.

Ряд небанковских платежных организаций из-за ограничений в связи с текущей эпидемиологической ситуацией (ООО Modenis - eManat, Komtec - MilliÖN, Expressbank - Expresspay) заявили, что процессы адаптации эксплуатируемых ими терминалов к обновленным денежным знакам пока не завершены. До завершения процесса целесообразно использование в таких терминалах денежных знаков старого образца.