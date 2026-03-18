В Азербайджане в праздничные дни будут работать банки и "Азерпочт"

В нерабочие дни с 20 по 30 марта в Азербайджане будет обеспечена работа отделений банков и "Азерпочт", а также пунктов обмена валют.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

В праздничные дни услуги по обмену валют будут доступны в 280 точках продаж 18 банков, из которых 9 отделений четырех банков будут работать круглосуточно. Кроме того, клиентов будут обслуживать 68 отделений "Азерпочт", а также 9 лицензированных обменных пунктов.