В Азербайджане в праздничные дни будут работать банки и "Азерпочт"
- 18 марта, 2026
- 10:11
В нерабочие дни с 20 по 30 марта в Азербайджане будет обеспечена работа отделений банков и "Азерпочт", а также пунктов обмена валют.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
В праздничные дни услуги по обмену валют будут доступны в 280 точках продаж 18 банков, из которых 9 отделений четырех банков будут работать круглосуточно. Кроме того, клиентов будут обслуживать 68 отделений "Азерпочт", а также 9 лицензированных обменных пунктов.
