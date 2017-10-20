В Азербайджане увеличиваются бюджетные обязательства налоговых органов

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Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ На долю министерства налогов придется 7,907 млрд манатов или 39,3% поступлений в госбюджет на следующий год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на законопроект "О госбюджете на 2018 год".

Согласно документу, это на 262 млн манатов или 3,4% больше по сравнению с прогнозом на 2017 год.

Бюджетная нагрузка Государственного таможенного комитета увеличилась на 8% или 180 млн манатов, до 2,43 млрд манатов. Это равно 3,5% ожидаемого ВВП и 12,1% доходов бюджета будущего года.

Как ранее отмечалось, трансферт Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в госбюджет составит 9,216 млрд манатов, 574 млн манатов поступит из других источников (в том числе 460 млн манатов от платных услуг бюджетных организаций).

Напомним, что доходы бюджета на 2018 год прогнозируются в 20,127 млрд долларов. Это равно 28,9% ВВП и на 20% или 3,361 млрд манатов превышает прогноз на 2017 год.