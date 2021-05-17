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В Азербайджане среднемесячная зарплата снизилась на 4%

В Азербайджане среднемесячная зарплата снизилась на 4% В январе-марте этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников снизилась на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Финансы
17 мая 2021 г. 13:03
В Азербайджане среднемесячная зарплата снизилась на 4%

На 1 апреля текущего года численность наемных работников в экономике Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 33,6 тыс. человек или на 2% и составила 1 679,7 тыс. человек. Из них 915,3 тыс. человек - в государственном секторе экономики, а 764,4 тыс. человек - в негосударственном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В январе-марте этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников снизилась на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 713,2 маната. Наиболее высокая зарплата отмечалась в сферах горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, профессиональной, научно-технической деятельности, информации и связи, а также транспорта и складского хозяйства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda orta aylıq əməkhaqqı 4% azalıb

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