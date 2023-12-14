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В Азербайджане создается Координационный совет по борьбе с финансированием терроризма

В Азербайджане создается Координационный совет по борьбе с финансированием терроризма Кабинет министров принял решение о создании Координационного совета по противодействию легализации имущества, приобретенного преступным путем, финансированию терроризма, распространению оружия массового поражения и его финансированию.
Финансы
14 декабря 2023 г. 13:41
В Азербайджане создается Координационный совет по борьбе с финансированием терроризма

Кабинет министров принял решение о создании Координационного совета по противодействию легализации имущества, приобретенного преступным путем, финансированию терроризма, распространению оружия массового поражения и его финансированию.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Постановлением также утвержден порядок работы Координационного совета.

Кроме того, отменяется постановление “О некоторых мерах по обеспечению периодической оценки риска системы противодействия легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и финансированию терроризма, организации подготовки к проведению оценки, а также созданию механизма координации в этих целях" от 21 октября 2020 года.

Возглавит Координационный совет заместитель премьер-министра Али Ахмедов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi əleyhinə Koordinasiya Şurası yaradılır

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